Stadspartij vraagt opheldering over subsidie-onzekerheid Stichting Clockhuysplein

Foto: Google Maps

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen wil duidelijkheid rond de toekomst van Stichting Clockhuysplein in Haren. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college nadat de stichting vorige week tijdens een verkiezingsdebat bekendmaakte dat de stekker eruit getrokken moest worden.

Haren de Krant schrijft dat de aankondiging van coördinator Saskia Kleiverda en bestuurslid Lammie Schuiling bij het aanwezige publiek insloeg als een bom. De stichting, die drie jaar geleden met succes werd opgetuigd om eenzaamheid onder Harense senioren tegen te gaan, voelt zich door de gemeente in de steek gelaten. Hoewel de gemeente in een reactie liet weten de subsidie tot oktober 2026 te willen continueren, vindt de Stadspartij dat de gemeente veel te traag en onduidelijk heeft gehandeld.

Onzekerheid

De Stadspartij wil van het college weten waarom er tot op heden nog steeds geen formeel besluit is genomen over de nieuwe subsidieaanvraag. “De stichting is voor haar programmering en bedrijfsvoering afhankelijk van tijdige duidelijkheid”, vertelt raadslid Yaneth Menger. In de vragen aan het college wordt fel uitgehaald naar de trage gang van zaken. De partij vraagt zich af hoe deze stroperige besluitvorming zich verhoudt tot het gemeentelijke beleid om maatschappelijke initiatieven in wijken en dorpen juist te ondersteunen.

“Norm wordt overschreden”

Volgens de indienende partijen (de vragen worden mede ingediend door Partij voor het Noorden) mogen maatschappelijke organisaties niet maandenlang in onzekerheid blijven. Ze willen van het college horen waarom er in het geval van het Clockhuysplein van deze norm wordt afgeweken. “Bent u het met ons eens dat een reactie op korte termijn bijdraagt aan een goede verstandhouding tussen inwoners en de lokale overheid?”, vraagt de Stadspartij zich hardop af.

Toekomst onder druk

Hoewel wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) inmiddels in een reactie aan Haren de Krant heeft aangegeven persoonlijk in gesprek te willen met het bestuur, is de schade volgens de betrokkenen al aanzienlijk. De stichting had 1 juli al als einddatum gecommuniceerd naar haar vrijwilligers omdat de financiering voor de beroepskracht en de vaste lasten simpelweg niet rond kwam.

De Stadspartij benadrukt dat het uitblijven van een besluit de continuïteit van de populaire activiteiten, zoals de reisjes, de discussieclub en het ‘dansen op recept’, direct onder druk zet. De partij hoopt dat de schriftelijke vragen het college dwingen om nu snel met een definitieve toezegging te komen die verder gaat dan slechts een tijdelijke overbrugging tot oktober.

De vragen zullen binnen enkele weken beantwoord worden.