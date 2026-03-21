Stadspartij vraagt opheldering over 13-jarige in vakantiehuisje: “Onwettig en onveilig”

De plaatsing van een 13-jarige jongen in een vakantiehuisje door Jeugdbescherming Noord (JBN) en Veilig Thuis Groningen is voor de fractie van Stadspartij 100% voor Groningen onacceptabel. Na een oordeel van de kinderrechter heeft de partij nu schriftelijke vragen gesteld waarbij er opheldering wordt gevraagd van het college.

“We hebben met de grote zorg kennisgenomen van het bericht dat een jonge tiener zonder professionele begeleiding in een vakantiehuisje is geplaatst”, vertelt Yaneth Menger van de partij. De zaak kwam aan het licht nadat de rechter afgelopen week ingreep. De jongen, die een zware voorgeschiedenis heeft en verdacht werd van ernstige strafbare feiten, verbleef na zijn voorlopige hechtenis met een enkelband bij zijn moeder. Toen die situatie onhoudbaar bleek, koos JBN voor een uithuisplaatsing op een vakantiepark.

Juridisch onhoudbaar

De rechter oordeelde dat deze opvang in strijd is met de Jeugdwet. Er was geen erkende jeugdhulpaanbieder verantwoordelijk voor de zorg en er was onvoldoende gekwalificeerd personeel aanwezig. Menger: “De kinderrechter heeft deze situatie als onwettig en onveilig bestempeld. Hoe kan het dat een onder toezicht staande organisatie een minderjarige in een juridisch onhoudbare situatie plaats?”

De partij wil van de wethouder weten of het college op de hoogte was van dit specifieke dossier en waarom het gemeentelijk toezicht niet heeft voorkomen dat dit kind zonder professionele zorg werd weggezet.

Structurele misstanden

Het incident staat niet op zichzelf. Vorig jaar juli werd Jeugdbescherming Noord al onder verscherpt toezicht geplaatst door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Een speciaal meldpunt van Groningse en Drentse partijen, dat werd opgezet op initiatief van de Stadspartij, leverde daarna ruim vijftig meldingen op van ouders en kinderen die zich niet gehoord voelen.

Menger vraagt zich af wat er met die eerdere signalen is gedaan: “Welke concrete verbetermaatregelen zijn doorgevoerd en waarom blijken deze onvoldoende? Wij willen weten wie er bestuurlijk en operationeel verantwoordelijk is voor deze beslissing en of er consequenties worden verbonden aan dit handelen.”

Vertrouwen herstellen

De Stadspartij hekelt daarnaast het gebrek aan transparantie. “Waarom is de gemeenteraad niet actief geïnformeerd over deze ernstige casus? Wij vragen het college of zij bereid is voortaan proactief te rapporteren over dit soort incidenten.”

De organisatie heeft tot 1 april de tijd gekregen om een geschikte en veilige plek voor de jongen te vinden. Gezien de risico’s voor deze en andere kwetsbare kinderen, verwacht de Stadspartij op zeer korte termijn een volledige beantwoording van de vragen. “Dit soort incidenten heeft een enorme impact op het vertrouwen van inwoners in de jeugdzorg. Dat vertrouwen moet dringend hersteld worden”, besluit Menger.