Stadspartij trekt aan de bel over daklozenopvang Boteringestraat: “Eerst de zorg op orde, dan pas opvang”

De geplande verhuizing van de daklozenopvang naar de Nieuwe Boteringestraat stuit op kritiek van de fractie van Stadspartij 100% voor Groningen. De partij waarschuwt dat de gemeente de veiligheid in de buurt op het spel zet door een doelgroep met steeds zwaardere psychische problematiek midden in een woonwijk te plaatsen. Eerder trok ook Partij voor het Noorden al meermaals aan de bel.

Binnenkort neemt het college naar verwachting het definitieve besluit over de verplaatsing van de dagopvang van het Leger des Heils. De huidige locatie aan de Spilsluizen is te klein en voldoet niet meer. De gemeente heeft een pand aan de Nieuwe Boteringestraat op het oog, maar dit zorgt voor grote onrust in de Hortusbuurt.

“Geen reguliere opvang meer”

De Stadspartij baseert haar kritiek onder meer op recente alarmerende cijfers van de politie en het Leger des Heils zelf. Uit landelijke rapportages blijkt dat de problematiek in de opvang drastisch is verzwaard: 65 procent van de cliënten vertoont verward gedrag en incidenten met wapens of agressie nemen toe.

“Wat hier wordt voorgesteld, is geen reguliere opvang meer”, stelt de fractievertegenwoordiger van de Stadspartij. “We hebben het over een doelgroep met complexe en onvoorspelbare problematiek. Je kunt niet doen alsof dit zonder gevolgen blijft voor de veiligheid en leefbaarheid in een dichtbebouwde woonwijk waar ook ouderen en kinderen wonen.”

Juridische strijd

De buurtbewoners laten het er niet bij zitten. Een groep omwonenden heeft inmiddels een kort geding aangespannen tegen de gemeente. Zij voelen zich gepasseerd, zeker nadat bekend werd dat de gemeente een verzoek tot gesprek heeft afgewezen en vragen van hun advocaat vooralsnog niet inhoudelijk wil beantwoorden.

Volgens de bewoners druist de locatie in tegen de eigen criteria van de gemeente. De opvang verhuist van de rand van de wijk naar het hart van de buurt. Men vreest voor taferelen zoals bij de Spilsluizen, waar openlijk drugsgebruik en drugshandel aan de orde van de dag zouden zijn.

Falend zorgbeleid

De kern van het probleem ligt volgens de Stadspartij bij het tekort aan passende GGZ-zorg. Omdat psychiatrische klinieken vol zitten, worden mensen met zware problematiek “geparkeerd” in de maatschappelijke opvang.

De Stadspartij eist daarom dat de gemeente de volgorde omdraait. Zo wil de partij dat er harde garanties komen op het gebied van veiligheid en handhaving, dat er eerst wordt geïnvesteerd in GGZ-zorg voor deze doelgroep voordat de opvang wordt uitgebreid en dat er een integraal veiligheidsplan komt, zodat duidelijk is hoe escalaties in de wijk voorkomen kunnen worden. “Groningers hebben recht op een veilige wijk. Dat mag nooit ondergeschikt worden gemaakt aan bestuurlijke gemakzucht”, aldus de Stadspartij.

De partij accepteert niet dat besluiten over de hoofden van bewoners heen worden genomen.