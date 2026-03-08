Stadspartij over ‘vernietigd’ Drafbaan-contract: “Waarom geheimhouding als er niets nieuws in staat?”

Foto: Bas Huybers

Waarom moet een document dat volgens de gemeente “niets nieuws” bevat, toch achter slot en grendel blijven? Dat is de kernvraag die de fractie van Stadspartij 100% voor Groningen stelt in een nieuwe set vragen over het verdwijnen van de drafbaan in het Stadspark.

Eerder deze week antwoordde het college dat de raad “nooit onjuist is geïnformeerd” over het onderwerp. Raadslid Yaneth Menger van de partij ziet dat heel anders. “Mijn eerste reactie is dat ik als raadslid met een kluitje in het riet word gestuurd. In de antwoorden klinkt een bagatelliserende toon door, waarbij de indruk wordt gewekt dat er niets aan de hand is”, liet de politica afgelopen week weten. Vervolgvragen werden toen aangekondigd, en deze zijn nu ingediend. Het gaat om zes vragen waarbij de fractie het college dwingt om kleur te bekennen over de betrouwbaarheid van het archiefbeheer en de transparantie van het bestuur.

Waar gaat het over?

Recent dook er een cruciaal document op over het vertrek van de draf- en rensport uit het Stadspark. Dit document werd jarenlang als ‘vernietigd’ beschouwd. Het gaat om een contract uit 2004 waarin de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging (KHRV) Groningen afstand zou hebben gedaan van haar doorlopende recht op de drafbaan. De KHRV twijfelt echter al langer aan de echtheid en inhoud van dit stuk. De plotselinge vondst van het originele contract was voor de vereniging aanleiding om opnieuw naar de rechter te stappen.

“Wij willen nu precies weten welke intensieve en concrete zoekacties destijds zijn uitgevoerd naar dit document, door wie dit gedaan is en op welke momenten.” Het feit dat een document dat officieel niet meer bestond, plotseling toch in het gemeentelijk archief opduikt, roept volgens de indieners grote vragen op over de kwaliteit van de documentregistratie in de gemeente.

Geheimhouding

Daarnaast wil men ook helderheid over de geheimhouding. Het college weigert het originele contract openbaar te delen met de raad, omdat het persoonsgegevens zou bevatten en onderdeel is van de lopende rechtszaak. Tegelijkertijd beweert datzelfde college dat de inhoud exact hetzelfde is als de kopie die al jaren op straat ligt. Menger ziet hier een onmogelijke paradox: “Als het originele document identiek is aan de bekende kopie, waarom is geheimhouding dan noodzakelijk?” De Stadspartij vraagt het college dan ook rechtstreeks of er in de bijbehorende stukken tóch afspraken of context staan die nooit eerder openbaar zijn gemaakt.

Voor de Stadspartij gaat dit verder dan alleen de drafsport; het gaat om de essentie van de lokale democratie. Wanneer informatie alleen ‘onder geheimhouding’ mag worden ingezien, kan een raadslid deze niet gebruiken in een publiek debat. “De controlerende taak van de raad wordt hiermee ernstig beperkt”, aldus de fractie. De partij eist dat het college onderzoekt hoe de informatie alsnog (gedeeltelijk) openbaar kan worden gemaakt, zodat er een transparant debat kan plaatsvinden.

De KHRV, die de echtheid van het bewuste contract al jaren betwist, hoopt dat de vondst van het origineel hun zaak sterker maakt. De rechter doet naar verwachting op 16 maart uitspraak in het conflict tussen de drafsportvereniging en de gemeente Groningen. De antwoorden op de vragen van de Stadspartij worden binnen enkele weken verwacht.