Stadspartij baalt van geheimhouding rond opgedoken drafbaan-contract: “Alsof je in een parallel universum zit”

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen is ontevreden over de antwoorden van het college over het ‘vernietigde’ document rond de drafbaan in het Stadspark. Hoewel het document na jaren alsnog boven water is gekomen, weigert het college het volledig openbaar te delen. De partij heeft direct nieuwe vervolgvragen aangekondigd.

“Mijn eerste reactie is dat ik als raadslid met een kluitje in het riet word gestuurd”, zegt Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen naar aanleiding van de antwoorden die woensdag met de raadsleden werden gedeeld. “In de antwoorden klinkt een bagatelliserende toon door, waarbij de indruk wordt gewekt dat er niets aan de hand is.”

Waar gaat het over?

Recent dook er een cruciaal document op over het vertrek van de draf- en rensport uit het Stadspark. Dit document werd jarenlang als ‘vernietigd’ beschouwd. Het gaat om een contract uit 2004 waarin de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging (KHRV) Groningen afstand zou hebben gedaan van haar doorlopende recht op de drafbaan. De KHRV twijfelt echter al langer aan de echtheid en inhoud van dit stuk. De plotselinge vondst van het originele contract was voor de vereniging aanleiding om opnieuw naar de rechter te stappen.

“Zoekactie op andere locatie”

De Stadspartij en de Partij voor het Noorden wilden van het college weten hoe een vernietigd document plotseling weer kan verschijnen. Het college schrijft daarover dat er meerdere ‘intensieve zoekacties’ zijn uitgevoerd in het centrale archief. “Na eerdere zoekacties was de conclusie dat het originele document was vernietigd. De beroepsgronden in de bezwaarprocedure van het Woo-verzoek gaven aanleiding om aanvullend te zoeken op een andere locatie binnen het archief. Daarbij is het originele contract alsnog gevonden.”

Volgens het college is het origineel identiek aan de kopie die al openbaar was. Zij stellen dan ook dat de raad op geen enkel moment onvolledig of onjuist is geïnformeerd.

Paradox

Ondanks de stelling dat er ‘niets nieuws’ in het document staat, weigert het college het stuk openbaar te delen met de raad. Het contract zou persoonsgegevens bevatten en onderdeel zijn van de lopende rechtszaak. Het college is enkel bereid het document ‘onder geheimhouding’ ter inzage te leggen.

Menger begrijpt daar niets van: “Als alle informatie al bekend is, zoals het college beweert, waarom kan het dan niet gewoon gedeeld worden? Blijkbaar is er toch een geheim onderdeel. Als volksvertegenwoordiger ben ik op deze manier met handen en voeten gebonden. Informatie die ik alleen in het geheim mag inzien, kan ik niet gebruiken in het publieke debat. De mogelijkheid om mijn controlerende taak uit te voeren wordt mij zo ontnomen. Op deze manier neem je een loopje met de inwoners.”

Parallel universum

De verontwaardiging bij de Stadspartij is groot, mede door het intensieve contact met de drafsportvereniging. “Mensen van de KHRV hebben de afgelopen maanden dagelijks aan de telefoon gehangen. En dan komt dit document ineens toch naar boven. Het gemeentehuis doet in haar antwoord alsof dit de normale gang van zaken is, maar het is volstrekt abnormaal. Ik heb soms echt het idee dat ik me in een parallel universum bevind.”

Menger laat het er niet bij zitten. “Mijn fractie laat zich niet wegsturen. We zijn bezig met vervolgvragen die deze week nog naar het college gaan.”

De rechter doet naar verwachting op 16 maart uitspraak in de zaak tussen de KHRV en de gemeente Groningen.

