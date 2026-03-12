Stadspartij 100% voor Groningen en Partij van het Noorden over een nieuw muziekcentrum | Grote Markt 1

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart in aantocht start OOG met een nieuwe reeks van de videopodcast Grote Markt 1. In zeven afleveringen gaan telkens twee lijsttrekkers met elkaar in debat over de toekomst van Groningen. Hoewel alle deelnemende partijen hiervoor zijn uitgenodigd, doet Forum voor Democratie niet mee aan de reeks; de partij laat aan OOG weten zich tijdens deze campagne te willen focussen op andere elementen.

In elke aflevering reageren de kandidaten op vijf korte stellingen en geven zij hun visie op wat momenteel het grootste probleem van de gemeente is. De presentatie is in handen van Annelies van Santen en politiek verslaggever Ecco van Oosterhout.

In deze aflevering schuiven Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden) en Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen) aan tafel. Zij zijn de enige lokale partijen in de raad en geven natuurlijk antwoord op de vraag: wat zien zij als het verschil tussen hun eigen partij en de andere lokale partij? Aan de hand van de stellingen spreken zij onder meer over de vraag of in de bebouwde kom overal een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur moet gelden en of, naast Noorderzon, verdere evenementen uit het Noorderplantsoen geweerd moeten worden. Daarnaast gaan Van der Laan en Menger met elkaar in debat over de vraag of Groningen woningbouwprojecten moet uitstellen als de stikstofregels dat vereisen.