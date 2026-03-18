Stadjer en gemeente tegenover elkaar bij Raad van State over voetbalkooi in Lewenborg

Een inwoner van de wijk Lewenborg stond woensdagmiddag tegenover de gemeente bij de Raad van State in Den Haag. De Stadjer ging in hoger beroep bij de hoogste bestuursrechter, omdat hij wil dat er maatregelen komen tegen geluidsoverlast van een voetbalkooi aan de Valreep.

Het college van burgemeester en wethouders weigert, omdat volgens hen de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening niet worden overtreden. Zonder overtreding mag er niet worden gehandhaafd. Eerder had de rechtbank de bezwaren van de man al ongegrond verklaard.

De voetbalkooi aan de Valreep staat al jaren in de wijk Lewenborg. De wijkbewoner klaagt volgens DvhN al jaren over het geluid dat ontstaat tijdens het spelen, vooral in de avonden en weekenden. De gemeente zou te weinig doen om de overlast te beperken. Daarom wilden de omwonende dat bijvoorbeeld geluidswallen of andere maatregelen worden genomen om de overlast te beperken. Daarnaast vindt de Lewenborger dat het geluidsonderzoek van de gemeente over moet, omdat dit niet goed zou zijn gedaan.

De hoogste bestuursrechter moet nu beoordelen of de gemeente inderdaad niet in strijd handelt met de regels. De uitspraak van de Raad van State volgt over een paar weken.