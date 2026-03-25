Stadhuis speelt voortdurend ‘kat-en-muis’ tegen groepen probleemjongeren ondanks aanpak

Problematische jeugdgroepen blijven de gemeente Groningen testen met overlast en onveiligheid in Stad. De gemeente grijpt in en de aanpak lijkt te werken. Maar het gemeentebestuur ziet tegelijkertijd dat het probleem steeds opnieuw opduikt: waar één of twee groepen verdwijnen, duiken nieuwe groepen probleemjongeren elders op.

Gebiedsverboden hebben weinig effect op groep ex-vreemdelingen in centrum

In het centrum van de stad is een groep van ongeveer vijftien jongeren actief van 13 tot 23 jaar, schrijft het gemeentebestuur in een brief aan de gemeenteraad. Het college ziet daarbij dat het deels gaat om voormalige alleenstaande minderjarige vreemdelingen, betrokken bij vechtpartijen, berovingen, diefstallen, bedreigingen en mogelijk wapenbezit.

De groep heeft ook contacten buiten de stad, onder meer in Drachten en Tynaarlo. Maatregelen zoals gebiedsverboden, waarvan de gemeente er al tien oplegde, hebben tot nu toe weinig effect.

Kat-en-muisspel tegen ‘fatbikers’ in oosten en westen Stad

In Groningen-West is ook een groep van ongeveer vijftien jongeren actief, die iets jonger is (9 tot 21 jaar) en overlast veroorzaakt met zwaar vuurwerk, kleine brandstichtingen en vernielingen. Als politie of handhaving verschijnt, gaan ze er snel vandoor, vaak op fatbikes. In de wijk leidt dat tot angst. Bewoners mijden plekken waar de groep rondhangt en schoolkinderen voelen zich onveilig.

In Groningen-Oost is een kleinere groep actief. Zo’n acht jongeren tussen de 11 en 16 jaar veroorzaken overlast rond winkelcentra met vuurwerk, bedreigingen, gevaarlijk rijgedrag en dierenmishandeling. Binnen deze groep is een harde kern die vaker betrokken is bij ernstige incidenten.

Aanpak werkt, maar probleem blijft de kop op steken

Het college constateert dat het ingrijpen met de huidige aanpak effect heeft: interventies duren gemiddeld anderhalf jaar via onder meer de politie, hulpverlening en scholen, vooral buiten het zicht van bewoners. De aanpak van de gemeente richt zich op snel ingrijpen. Jongeren worden aangesproken, gezinnen krijgen hulp en waar nodig volgen straffen. Dat kan variëren van gesprekken en begeleiding tot boetes, gebiedsverboden of zwaardere maatregelen.

In 2025 werden twee voormalige jeugdgroepen (in Groningen-Zuid en een eerdere groep in Groningen-Oost) beëindigd dankzij de aanpak. Maar het college erkent dat het probleem hardnekkig is. Nieuwe groepen blijven ontstaan en niet alle jongeren zijn te bereiken. Vooral jongeren met een licht verstandelijke beperking blijken kwetsbaar. Ook speelt een deel van het gedrag zich online af, terwijl daar nog beperkt zicht op is. De gemeente zet daarom in op betere samenwerking, extra training van professionals en meer aandacht voor de online wereld van jongeren.