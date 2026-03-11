Stadhuis presenteert actieplan tegen zwart racisme: ‘Concrete stappen om discriminatie en institutioneel racisme aan te pakken’

Oud-burgemeester Koen Schuiling maakt officieel excuses voor slavernijverleden namens de gemeente Groningen (2024) - Foto: Maarten Siepel

Discriminatie en institutioneel racisme aanpakken en bewoners, professionals en organisaties zichzelf bewust laten worden van de eigen rol bij het doorbreken hiervan. Dat is volgens het gemeentebestuur het doel van een nieuw actieplan tegen ‘zwartracisme’.

Het plan is gemaakt samen met een groep van zo’n vijftig inwoners en mensen die ervaring hebben met dit onderwerp. Hun ideeën zijn meegenomen in het plan, wat voortkomt uit de excuses die de gemeente op 16 mei 2024 gaf voor het slavernijverleden van Groningen.

De gemeente wil de komende tijd meer aandacht voor diversiteit binnen de gemeentelijke organisatie zelf. Er wordt gekeken naar teams die veel contact hebben met verschillende inwoners en hoe die beter kunnen worden samengesteld. Het college stelt onder meer dat de huidige samenstelling van het personeelsbestand de diversiteit van de inwoners nog te weinig laat zien. Ook komt er een interne ‘discriminatietoets’ en een externe adviescommissie, die bij nieuw beleid en de uitvoering daarvan discriminatie en etnisch profileren tegen moeten gaan binnen de gemeentelijke organisatie.

Daarnaast komt de gemeente ter zijner tijd met een campagne tegen zwart racisme. In deze campagne worden verhalen van zwarte inwoners gedeeld en wordt het slavernijverleden zichtbaar gemaakt, met speciale aandacht voor jongeren. Volgens het college krijgen ook mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan anti-zwart racisme daarin een plek, zodat inzicht ontstaat over oorzaken en mogelijkheden voor verandering.

De gemeente komt verder met de aanlevering van boekenpakketten en ander onderwijsmateriaal voor scholen. Ook zet het college in op gastlessen, trainingen en wandelingen die met name scholen kunnen gebruiken om kennis over het onderwerp te vergroten. Verder trekt het college de straatnaamcommissie nog eens aan het jasje rond het onderwerp. Ook gaat de gemeente nog eens door haar beeldbank spitten, om zo te zorgen dat zwarte mensen goed vertegenwoordigd zijn in de uitingen vanuit het Stadhuis.

Eind 2026 wordt het plan bekeken en wordt besloten hoe het verder gaat. Het college denkt dat het actieplan over een jaar kan uitgroeien tot een ‘meerjarige aanpak waarin anti-zwart racisme systematisch en duurzaam wordt bestreden’.