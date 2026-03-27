Stadhuis wil op zoek naar nieuwe kandidaten voor maximaal tien coffeeshops in Stad

Nu het aantal coffeeshops in Stad is gedaald naar negen en op 1 mei verder daalt naar zeven (door de aanstaande sluiting van Dees en De Driemaster) wil de gemeente op zoek naar nieuwe uitbaters. Naast invulling van de twee vergunningen die op 1 mei vrijkomen, wil burgemeester Kamminga een extra coffeeshop toestaan om het aantal op te krikken naar tien.

Dat staat in een nieuw beleidsvoorstel voor het coffeeshopbeleid, wat het stadhuis donderdag naar buiten heeft gebracht. De burgemeester volgt daarmee advies van onderzoeksbureau Breuer&Intraval. Daaruit blijkt dat het huidige aantal van negen coffeeshops goed werkt. Maar het bureau adviseert alsnog om te groeien naar tien. Dat zorgt voor meer stabiliteit en maakt het systeem minder kwetsbaar, concludeert het onderzoeksbureau.

Nieuwe selectieprocedure

Om dat mogelijk te maken, wil de gemeente de procedure voor nieuwe coffeeshops openen. Dat gaat volgens een nieuwe aanpak: er wordt niet meer geloot en plaats daarvan worden kandidaten beoordeeld op kwaliteit via een selectieprocedure.

Ondernemers moeten plannen indienen over onder meer hun bedrijf, veiligheid, preventie en contact met de omgeving. Een commissie beoordeelt deze plannen en geeft advies. De kandidaat met de beste score mag verder in de procedure en kan een vergunning aanvragen.

Vergunningen voor vijftien jaar, geen terrassen en afstandsregels

Daar komt bij dat nieuwe coffeeshopvergunningen straks niet meer voor onbepaalde tijd worden afgegeven. De gemeente wil een maximale duur van vijftien jaar invoeren. De gemeente stelt dat er meer ondernemers zijn die een coffeeshop willen starten dan er plekken zijn. De gemeente wil, met de nieuwe termijn, andere ondernemers een kans geven. Daarnaast komt er een regeling voor tijdelijke vervanging als een coffeeshophouder plotseling uitvalt. Die vervanging mag maximaal zes tot negen maanden duren.

Ook worden de regels voor vestiging aangepast. De gemeente wil terrassen bij nieuwe coffeeshops verbieden, als extra regel binnen het horecabeleid. Dat moet overlast in de openbare ruimte beperken. Daarnaast moeten coffeeshops (bij nieuwe aanwas) minimaal honderd meter uit elkaar liggen. Die afstand geldt ook voor hulpverleningsinstellingen voor verslaving. Coffeeshops op bedrijventerreinen worden niet toegestaan.

Tot slot wordt het handhavingsbeleid versoepeld rond de toegang voor jongeren. Als er wordt vastgesteld dat mensen onder de 18 in het pand zijn, volgt eerst een waarschuwing. Pas daarna wordt overgegaan op tijdelijke sluiting. Als het daarna een derde keer gebeurt, kan de vergunning worden ingetrokken.

Dichte deuren en wietproef

De nieuwe regels rond coffeeshops volgen op het eerder genoemde onderzoek, nadat de gemeenteraad daar een jaar geleden om vroeg. Er bestaan zorgen over de huidige situatie, omdat in de afgelopen jaren meerdere coffeeshops de deuren sloten. Dat gebeurde soms gedwongen door het intrekken van vergunningen, na overtredingen van de regels. Desalniettemin daalde het aantal coffeeshops tot negen en met de recente aankondiging van de sluiting van Dees en De Driemaster daalde het aantal tot zeven, terwijl er tot nu toe ruimte was voor veertien vergunningen voor coffeeshops in de gemeente.

Vergunningen zijn nu niet overdraagbaar van de ene persoon op de andere. Als een eigenaar stopt of met pensioen gaat, kan iemand anders de vergunning niet overnemen. Die moet dan opnieuw worden aangevraagd. Met de nieuwe regels is er ruimte voor tijdelijke invulling, maar wordt de vergunning dus alleen vergeven aan gegadigden met goede plannen. Echte overname, zonder tussenkomst van de gemeente, is er dus nog steeds niet bij.

Maar de gemeente heeft qua coffeeshops wel een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland, omdat het één van de tien gemeenten is die meedoet aan het wietexperiment. Het doel van dit experiment is om te onderzoeken of gereguleerde productie, distributie, en verkoop van cannabis mogelijk is. Voorheen was weliswaar de verkoop in coffeeshops legaal, maar was de inkoop via de achterdeur illegaal en waren er ook geen kwaliteitscontroles. De coffeeshops in Groningen zijn nu volledig over op gereguleerd geteelde cannabis van betrouwbare, door het Rijk aangewezen kwekers.

Gemeenteraad aan zet

De gemeente heeft het rapport en het beleidsvoorstel naar de gemeenteraad gestuurd. In een bijeenkomst met de raad gaan onderzoekers het rapport toelichten en met raadsleden in gesprek over de nieuwe beleidsregels.