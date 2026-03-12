Stad telt relatief weinig amateurvoetballers

Voetballers Velocitas winnen van Bedum

De gemeente Groningen telt 14 duizend amateurvoetballers. Dat lijkt veel, maar Groningen staat hiermee slechts op de 278e plaats van de 342 Nederlandse gemeenten. Dat blijkt uit cijfers van de KNVB.

In de landelijke top 10 van gemeenten met de hoogste voetbaldeelname staan vijf Twentse gemeenten. Koploper is Tubbergen, waar bijna één op de zes inwoners voetbalt. In de provincie Groningen tellen de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier de meeste inwoners die lid zijn van een voetbalclub.

Over het algemeen is de deelname onder kinderen groot. Eén op de vijf Nederlandse kinderen van 4 tot en met 12 jaar voetbalt. Voor elfjarigen geldt dat zelfs voor één op de drie. Daarmee levert het voetbal een belangrijke bijdrage aan de gezondheid.

Het aantal voetballers blijft groeien en dat brengt ruimtelijke uitdagingen met zich mee. Uit eerder KNVB-onderzoek blijkt dat één op de vier clubs een wachtlijst heeft. Dit betekent dat er ook een hoop kinderen geen wedstrijden kunnen spelen.

Deze problematiek vraagt om een gezamenlijke aanpak van gemeenten en de KNVB om bestaande ruimte slimmer te benutten en nieuwe sportlocaties te creëren voor de volgende generatie voetballers. Wie leefbare wijken wil bouwen, moet ook ruimte maken om te sporten. De KNVB roept de lokale politiek dan ook op om sport standaard mee te nemen in de ontwikkeling van nieuwe woonwijken.