Speelveld Beijum-Oost wordt groter en krijgt een 3×3-basketbalveld

De gemeente trekt ruim 240 duizend euro uit voor de verbetering en uitbreiding van het openbaar speelveld in Beijum-Oost.

De jongeren uit de wijk geven aan dat ze weinig plekken te hebben om bij elkar te komen. Ze willen graag een openbare sportvoorziening in de openbare ruimte, en specifiek een 3×3-basketbalveld. En geschikte locatie is volgens de jongeren, de gemeente en diverse sportorganisaties het bestaande openbaar sportveld in Beijum-Oost, tussen de Wibenaheerd en Nijensteinheerd.

Voordelen van deze locatie zijn het feit dat het een al bestaande sportlocatie is, dat er veel ruimte is voor uitbreiding, dat het goed bereikbaar is en dat er al activiteiten voor jongeren plaatsvinden vanuit Overstag, waar wekelijks al tientallen jongeren samenkomen.

Naast de komst van een 3×3-basketbalveld wordt de kunstgrasmat op het voetbalveld vervangen, evenals de bestaande doelen en ballenvanger. Daarvoor komt een geluidsarme voetbalkooi in de plaats. Ook komen er een fitnesshoek, extra en strategisch geplande verlichting en zitelementen. De verlichting gaat om 22.30 uur uit. Het bestaande sleetse groen wordt vervangen door groen van hogere ecologische waarde.

Ondanks dat veel omwonenden de plannen als positief beoordeelden, wil de gemeente eventuele overlast voorkomen, via een goede materiaalkeuze, programmering en begeleiding van de jongeren.