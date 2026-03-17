Spectaculair gezicht aan Damsterdiep: 30 ton zware lindebomen rijden naar nieuwe plek

Foto: Lars Faber

Het is een spectaculair gezicht: met een enorme hijskraan en per diepladers worden deze week 21 grote lindebomen één voor één uit de grond getild aan het Damsterdiep. De verhuizing, waarvan de voorbereidingen twee jaar geleden begonnen, trok dinsdagavond veel bekijks.

De bomen, waarvan de meeste in 1991 zijn geplant, moeten wijken voor de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Stadshavens. In plaats van de zaag erin te zetten, koos de gemeente voor een unieke en kostbare verhuisoperatie. “Het gebeurt niet vaak dat we op deze schaal zulke grote bomen verplaatsen”, liet wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) eerder weten.

Twee jaar ‘voorgestoken’

Dat de bomen nu veilig verplaatst kunnen worden, is te danken aan een nauwkeurig proces. Drie jaar geleden werden de wortels van de linden ‘voorgestoken’. Door een vierkant rond de kluit te graven, werden de bomen gedwongen om nieuwe, fijne haarwortels aan te maken binnen een compacte kluit. “Dat is nodig om ze op de nieuwe plek weer goed aan te laten slaan”, liet projectleider Wildrik Kuiper toen weten. De klus is technisch uitdagend: elke boom weegt inclusief kluit ongeveer 30 ton.

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Lars Faber Foto: Lars Faber

Nieuwe bestemming in het Sluispark

Niet alle bomen leggen een grote afstand af. Zeven exemplaren worden slechts zeven meter verplaatst naar een nieuwe definitieve plek in de buurt. De overige veertien bomen verhuizen naar het toekomstige Sluispark. Om het verkeer op het drukke Damsterdiep zo min mogelijk te hinderen, vindt het transport van de bomen voornamelijk in de avond en ’s nachts plaats op grote transportwagens.

Stadshavens

De bomen vormen een belangrijk onderdeel van de groene ambitie voor Stadshavens. Over enkele jaren, wanneer de nieuwe wijk klaar is, moeten deze volwassen linden direct zorgen voor een groen en leefbaar karakter. De werkzaamheden aan het Damsterdiep duren nog de hele week. Na komende nacht worden er nog veertien bomen verplaatst.