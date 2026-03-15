SP trekt in rode verkiezingsbus door de gemeente: “We hebben D66 uitgedaagd voor een potje ‘bezuinigingsjenga'”

Politieke partijen trekken deze dagen alles uit de kast om de gemeenteraadsverkiezingen van komende woensdag onder de aandacht te brengen. Zo ook de SP, die zaterdag met een opvallende rode verkiezingsbus door de gemeente trok. Lijsttrekker Hans de Waard was daarbij niet alleen.

Hans, een grote verkiezingsbus in de wijken…

“Dat klopt. We hadden een rode lijnbus geregeld met een open dak. Met de bus zijn we naar verschillende wijken gereden, zoals Beijum, De Wijert en Vinkhuizen. In deze wijken zijn we in gesprek gegaan met inwoners. Nu komen we als partij natuurlijk vaker in de wijken, maar als je dat met zo’n opvallende bus doet, dan trekt dat direct de aandacht. Dat leverde hele mooie gesprekken op.”

Je kreeg daarbij ook hulp van bekende gezichten uit Den Haag?

“Sowieso hebben we een heel actief en enthousiast lokaal campagneteam, maar we kregen inderdaad ook versterking van Jimmy Dijk en Sandra Beckerman. Zij zitten voor de SP in de Tweede Kamer en hebben ons bij deze actie ondersteund. Dat is natuurlijk leuk: als bewoner kun je ineens in gesprek met mensen die je normaal vooral op televisie ziet. Wat ons opviel, is dat de mensen heel positief waren in onze richting; dat is wel een verschil met de vorige verkiezingen. Het voornaamste doel van de actie is dat hopelijk zoveel mogelijk mensen woensdag gaan stemmen en hopelijk hebben we hun ook een beetje van een goed advies kunnen voorzien.”

Nu viel er nog iets op: jij en meneer Eikenaar, de nummer drie van jullie lijst, speelden een speciale editie van Jenga?

“Ja, dat klopt! Dat is ons ‘bezuinigingsjenga-spel’. Jenga is een behendigheidsspel waarbij je houten blokken uit een toren trekt zonder dat de boel mag instorten. De vrijgekomen blokken plaats je vervolgens weer bovenop de toren. Onze blokken zijn voorzien van teksten met daarop landelijke maatregelen, zoals ‘AOW naar 72 jaar’ of ‘bezuinigingen op de zorg’. Mensen die de politiek volgen, weten dat dit de plannen zijn die het nieuwe kabinet in Den Haag door wil voeren.”

Een onmogelijke opdracht, zo te zien…

“Het is ons in ieder geval nog niet gelukt om de blokken eruit te trekken zonder dat de toren omvalt. Dat is natuurlijk een directe verwijzing naar het instorten van de sociale samenleving als je dit beleid doorvoert. We hebben overigens D66 uitgenodigd om dit spelletje met ons te komen spelen, maar de lijsttrekker appte dat ze het te druk hadden. Dat is toch een beetje jammer.”

Belandt het spel nu in de opslag?

“Zeker niet. Het spel ging gisteren mee de wijken in en deed het vooral bij kinderen erg goed. De toren is wel 1 meter 60 hoog. Dus het is behoorlijk opvallend. De kinderen hebben er naar hartenlust mee gespeeld. En ondanks dat dit wellicht de politici van de toekomst zijn, is het ook hen nog niet gelukt om de toren te laten staan terwijl ze de bezuinigingen uit de toren probeerden te halen.”