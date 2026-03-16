SP en VVD in gesprek over het verbieden van fatbikes | Grote Markt 1

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart in aantocht start OOG met een nieuwe reeks van de videopodcast Grote Markt 1. In zeven afleveringen gaan telkens twee lijsttrekkers met elkaar in debat over de toekomst van Groningen. Hoewel alle deelnemende partijen hiervoor zijn uitgenodigd, doet Forum voor Democratie niet mee aan de reeks; de partij laat aan OOG weten zich tijdens deze campagne te willen focussen op andere elementen.

In elke aflevering reageren de kandidaten op vijf korte stellingen en geven zij hun visie op wat momenteel het grootste probleem van de gemeente is. De presentatie is in handen van Annelies van Santen en politiek verslaggever Ecco van Oosterhout.

In deze aflevering schuiven Rik Heiner (VVD) en Hans de Waard (SP) aan. De lijsttrekkers vertegenwoordigen partijen met duidelijk verschillende visies op de rol van de gemeente. Dat contrast komt naar voren in het gesprek over sociale woningbouw, armoedebestrijding en de vraag of de gemeente zelf woningen moet bouwen om de woningnood aan te pakken.