Snoeien langs sloot naast UMCG als aanloop naar baggerwerkzaamheden

Foto via Google Maps - Streetview

De gemeente Groningen begint binnenkort met het baggeren van de sloot naast het UMCG aan de kant van Petrus Campersingel.

Om de sloot goed bereikbaar te maken voor de werkboot en het baggerwerk zorgvuldig te kunnen uitvoeren, wordt er vanaf volgende week alvast gesnoeid.

Volgens de gemeente wordt er tijdens deze werkzaamheden rekening gehouden met de aanwezigheid van dieren, zodat zij zo min mogelijk worden verstoord. De sloot naast het ziekenhuis wordt aangepakt om de ecologische kwaliteit van het water te verbeteren.