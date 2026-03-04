Snelheidsbeperking treinreizigers richting Leeuwarden blijft tot in het weekend

Foto: Sneeuwvlakte - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=151005437

Ook de komende dagen moeten treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden nog rekening houden met vertraging. Door een spoorverzakking kunnen de treinen niet met de maximale snelheid rijden.

“De snelheidsbeperking is afgelopen maandag ingevoerd”, vertelt Arriva. “Dankzij deze maatregel kunnen de treinen wel blijven rijden, maar moeten reizigers wel rekening houden met extra reistijd en mogelijk aansluitingen die zij missen.” De problemen bevinden zich bij Hurdegaryp. Door nog onbekende oorzaak is daar een deel van het spoor verzakt. Spoorbeheerder ProRail was aanvankelijk van plan om de problemen in de nacht van woensdag op donderdag op te lossen met behulp van een werkmachine waarmee de verzakking hersteld kon worden. “Dit gaat niet lukken”, zegt ProRail-woordvoerder Friso Schotanus. “We hebben hier een zogeheten ‘stopmachine’ voor nodig, die niet eerder dan komend weekend ingezet kan gaan worden. In de nacht van 6 op 7 maart gaan we de ballast rechttrekken.”

Ondanks de verzakking blijft treinverkeer wel mogelijk en krijgen machinisten de opdracht om met maximaal 60 kilometer per uur te passeren. Arriva meldt verder dat vanwege de situatie de sneltrein vanuit Leeuwarden met eindbestemming Groningen Europapark niet verder rijdt dan het Hoofdstation. Reizigers richting het Europapark kunnen op het Hoofdstation overstappen op een andere trein richting hun bestemming. Deze aanpassing blijft gelden tot in het weekend.” Vanwege de situatie wordt reizigers geadviseerd om voor vertrek de reisplanner te controleren voor het meest actuele reisadvies.