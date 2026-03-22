Smeulende peuken laten brandweer uitrukken naar Qbuzz

De brandweer moest zondagochtend in actie komen op het terrein van busvervoerder Qbuzz aan de Peizerweg. In één van de gebouwen werd een brandgeur geroken.

De melding van de brand kwam rond 10.00 uur binnen bij de hulpdiensten waarna een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Medewerkers van het bedrijf hadden het alarmnummer gebeld”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “Ze roken in een gebouw een vieze brandgeur en ze zagen rook. Wij zijn daarop ter plaatse gegaan en zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak.”

Die oorzaak bleek zich niet in het pand te bevinden. “Aan de buitenkant, tegen het pand aan, lagen een aantal smeulende peuken. De rook van deze peuken was het gebouw ingetrokken, wat voor de consternatie zorgde. Wij hebben met een emmer water deze peuken gedoofd. Daarna konden we weer terugkeren naar de kazerne.”