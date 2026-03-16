Slotdebat gemeenteraadsverkiezingen maandagavond live bij OOG

Bij OOG is maandagavond het slotdebat te zien voor de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen. Het debat begint om 20.00 uur en wordt georganiseerd samen met RTV Noord, Dagblad van het Noorden (DVHN) en Forum Groningen.

Presentatoren Eva Hulscher en Wouter Holsappel (beiden RTV Noord) leiden de avond. Tijdens het debat bespreken de zittende partijen in de gemeenteraad verschillende onderwerpen. Onder meer veiligheid tijdens het uitgaan en het verkeer komen aan bod.

GroenLinks-PvdA, D66, Partij voor de Dieren, Stadspartij 100% voor Groningen, SP, VVD, Student & Stad, ChristenUnie, CDA, Partij voor het Noorden en de PVV doen mee aan het debat. De vier nieuwe partijen die meedoen krijgen de kans zich aan het publiek voor te stellen: DURF, Forum voor Democratie, BBB en Volt.

is live te volgen op OOG TV en via onze website.