Sloop bedrijfshal bij zuiveringsinstallatie Garmerwolde begonnen

Het terrein van de zuiveringsinstallatie bij Garmerwolde gezien vanaf de Eemskanaal Zuidzijde. Links de bedrijfshal die gesloopt wordt. Foto: Google Maps

In Garmerwolde is deze week begonnen met de sloop van de bedrijfshal die jarenlang werd gebruikt voor de thermische verwerking van zuiveringsslib. De werkzaamheden kunnen de komende periode voor geluidsoverlast in de omgeving zorgen.

Bij het zuiveren van afvalwater op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Garmerwolde blijft zuiveringsslib als restproduct over. Jarenlang werd dit slib ter plaatse thermisch gedroogd door contractpartner Swiss Combi Technology, waarbij aardgas werd gebruikt. Nu Waterschap Noorderzijlvest is overgestapt op een nieuwe, efficiëntere verwerkingsmethode, is deze hal overbodig geworden. Bij de sloop wordt ruim negentig procent van de vrijgekomen materialen gerecycled.

Efficiënter en duurzamer transport

De afgelopen jaren heeft het waterschap flink geïnvesteerd in een nieuwe manier van slibverwerking. Het slib wordt nu op locatie geperst tot een ‘slibkoek’. Deze koek wordt opgeslagen in nieuwe, gesloten torensilo’s. Vanuit daar wordt het met trailervrachtwagens vervoerd naar een verwerkingslocatie in Delfzijl.

Deze nieuwe aanpak biedt belangrijke voordelen: “Door het gebruik van grotere trailers in plaats van containers halveren we het aantal transportbewegingen”, aldus het waterschap. Gemiddeld vinden er nu zes transporten per werkdag plaats tussen 07.00 en 19.00 uur. De installatie is bovendien volledig afgesloten, waardoor geur en uitstoot via filters worden gezuiverd.

Samenwerking

De verwerking is onderdeel van een grote regionale samenwerking. De waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Drents Overijsselse Delta hebben voor twintig jaar de handen ineengeslagen in Slibverwerking Noord Oost Nederland (SNON).

In Delfzijl is de nieuwe slibverbrandingsinstallatie van Energy from Waste (EEW) inmiddels operationeel. Hier wordt het slib op een milieuvriendelijke manier verwerkt door het thermisch te benutten: de energie die vrijkomt bij de verbranding wordt omgezet in stoom, die direct wordt geleverd aan omliggende bedrijven op het industrieterrein. Deze methode bespaart de waterschappen jaarlijks miljoenen kubieke meters aardgas, omdat het slib nu als eigen brandstof fungeert in plaats van dat er aardgas nodig is voor het droogproces.