Sloep dobbert stuurloos rond op Hoornsemeer, brandweer schiet te hulp

De brandweer is zondagmiddag in actie gekomen voor de opvarenden van een sloep op het Hoornsemeer. Het vaartuig was stuurloos geraakt. Niemand raakte gewond.

De melding van het incident tussen Kaap Hoorn en Eelderwolde kwam rond 16.00 uur binnen bij de hulpdiensten. Eenmaal ter plaatse bleek de oorzaak van de problemen een vastgelopen ankertouw. “Door nog onbekende oorzaak is het touw in de schroef van de sloep terechtgekomen”, legt brandweerwoordvoerder Geert Walburg uit. “Om de boot weer bestuurbaar te maken, moet het touw worden doorgesneden. Dat gaan wij als brandweer doen.”

Inzet van duikers

Naast de duikers van de brandweer kwam ook de grote hulpverleningswagen met de brandweerboot ter plaatse. De duikers zijn met deze boot naar de dobberende sloep gevaren, waarna zij te water zijn gegaan om het touw uit de schroef te verwijderen.

Volgens Walburg was er bij deze melding geen sprake van directe spoed. “Toen we ter plaatse kwamen, bleek de situatie veilig. Dat betekende dat de duikers tijdens de klus ook beschikbaar bleven voor andere meldingen in de regio. Mocht er ergens anders acute hulp nodig zijn geweest, dan hadden we daar direct naartoe gekund.” Rond 17.00 uur was de klus geklaard en was de situatie onder controle.