Sleuteloverdracht nieuw gebouw IKC De Brink in Haren

Foto via Gemeente Groningen

OBS Brinkschool en Stichting Kinderopvang Haren kregen vrijdagmiddag officieel de sleutel van IKC De Brink, het nieuwe schoolgebouw aan de Rummerinkhof.

Wethouder Carine Bloemhoff en aannemer Friso Bouw overhandigden symbolisch een sleutel aan schooldirecteur Rudie Bilder, onder toeziend oog van leerlingen uit groep 8.

In het nieuwe IKC worden OBS De Brinkschool en de Stichting Kinderopvang Haren samen ingehuisd. Het gebouw biedt plek aan zestien groepsruimten voor in totaal vierhonderd leerlingen van de basisschool. Ook zijn er twee ruimtes voor kinderopvang en een nieuwe gymzaal. De gymzaal zal niet alleen door de Brinkschool worden gebruikt, maar ook door ’t Wilde Woud (de voormalige Peter Petersenschool). Buiten schooltijd krijgen verenigingen er ruimte.

Het gebouw heeft drie verdiepingen met bovenop zonnepanelen. Het meest opvallende aan het nieuwe schoolgebouw is het verhoogde plein op de benedenverdieping en een verhoogd schoolplein op het dak.

De komende periode wordt de buitenruimte verder ingericht. Na de meivakantie 2026 verhuizen de leerlingen naar hun nieuwe plek. Tot die tijd krijgen ze nog les in de schoolgebouwen aan de Oude Brinkweg en de Hertenlaan in Haren