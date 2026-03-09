Slechtvalkenpaar Gasunie legt eerste ei

Het eerste ei is gelegd (foto: webcam Gasunie)

Het paar slechtvalken, dat al tien jaar broedT in het nestkastje aan het Gasuniegebouw in Stad, heeft het eerste ei van het seizoen gelegd. Dat was te zien op de livestream van het nest op YouTube.

Het paar wordt al jaren gevolgd via de webcam. Dit jaar werd die net op tijd aangezet. Vorige week ging de webcam live en maandag kwam het eerste ei tevoorschijn. De vogels leggen het eerste ei elk jaar in dezelfde periode. Vorig jaar was dat op 10 maart en het jaar daarvoor ook.

In de tien jaar op de ‘Aperots’ heeft het paartje slechtvalken al 37 jongen grootgebracht. De verwachting is dat ze ook dit jaar nog eieren leggen; de eerste jonkies worden midden april verwacht.

Jagers

De slechtvalk behoort met een gemiddelde lengte van 43 centimeter tot de grootste valkensoorten. In stedelijk gebied, zoals de stad Groningen, kiezen ze steevast voor hoge gebouwen, die lijken op hun natuurlijke rotsomgeving. Het gebouw van de Gasunie is een geschikt plekje. Vanaf de top hebben ze een perfect strategisch punt om duikvluchten te maken richting hun jachtterreinen in het Stadspark en De Onlanden.

Bekijk hier de webcambeelden: