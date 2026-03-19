Slechtvalken Gasunie produceren eitje nummer drie en vier

Afbeelding via webcam Gasunie

Het paartje slechtvalken dat jaarlijks bivakkeert in de nestkast aan het Gasuniegebouw heeft inmiddels vier eieren gelegd. Dat is te zien op livebeelden waarbij liefhebbers mee kunnen kijken in de nestkast.

Het eerste ei werd op 9 maart gelegd. Het tweede exemplaar volgde vijf dagen later. Inmiddels zijn de eitjes nummer drie en vier ook in het nest beland. Vier eieren is tot nu toe het maximale aantal dat in deze nestkast is geboren.

Het paartje slechtvalken verblijft inmiddels voor het tiende jaar in de nestkast aan het Gasuniegebouw. Tot dit jaar hadden ze in totaal 37 jongen succesvol grootgebracht. De komende periode staat in het teken van broeden. De eerste jongen worden midden april verwacht.

De slechtvalk behoort tot de grootste valkensoorten en is gemiddeld 43 centimeter groot. In stedelijk gebied kiezen ze steevast voor hoge gebouwen die lijken op hun natuurlijke rotsomgeving. Het Gasuniegebouw is een perfecte plek voor hun nest, gezien hun jachtterreinen in het Stadspark en De Onlanden.