Setareh Nafisi is de stadscomponist van Stad tijdens Dag van de Componist

Setareh Nafisi tijdens Dag van de Componist 2025 - Foto: Foppe Schut voor New Music NOW

Setareh Nafisi is gekozen als stadscomponist tijdens de Dag van de Componist. Ter gelegenheid daarvan maakt een speciaal optreden voor vernieuwde Hoofdstation.

Nafisi, geboren in Teheran, is componist, performer en artistiek onderzoeker aan het Prins Claus Conservatorium. Haar werkt richt zich op psychologische en sociale patronen en combineert muziek met performance. Als ‘stadscomponist’ maakt ze een optreden op het nieuwe Hoofdstation, waarbij de stationshal en een bewegend koor onderdeel worden van de voorstelling.

De Dag van de Componist is een landelijk festival van New Music NOW waarmee het muziekplatform in Nederland actieve componisten centraal stelt. De vijfde editie vindt plaats op zaterdag 20 juni 2026. Vanaf 11 juni zijn er al activiteiten in verschillende steden. Het volledige programma van de Dag van de Componist 2026 wordt op 6 mei bekendgemaakt.