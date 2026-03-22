Scooterrijder komt ten val op Eikenlaan

Bij een verkeersongeluk op de Eikenlaan is zondagmiddag een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 16.30 uur ter hoogte van de verkeerslichten op de kruising met de Zonnelaan bij winkelcentrum Paddepoel. “Door nog onbekende oorzaak is een scooterrijder ten val gekomen”, vertelt Ten Cate. “Hulpdiensten waren snel op de locatie aanwezig. Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer eerste hulp verleend. Daarna is de persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Mogelijk was er bij de aanrijding een automobilist betrokken. Dit wordt in het onderzoek meegenomen.