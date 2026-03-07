Ruime nederlaag GVAV, Groen Geel blijft winnen, Helpman sterkste in derby

Foto Andor Heij. Rob van der Leij, aanvoerder Groen Geel.

In de tweede klasse J verloor GVAV van Alcides. Een klasse lager won koploper Groen Geel en won Helpman de stadsderby bij VV Groningen.

In 2J blijft GVAV Rapiditas laatste. Thuis werd met 0-6 verloren van de nummer twee Alcides. Gorecht was vrij en blijft derde.

In 3R is Groen Geel nog steeds koploper. Thuis werd met 4-0 gewonnen van DVC Appingedam. Rob van der Leij scoorde drie keer, Fabian Stevens één keer.

De derby tussen VV Groningen en Helpman werd een prooi voor de bezoekers: 0-5. Tim van Dorp maakte er twee, de andere treffers kwamen van Jan van Essen, Remco de Haas en Lars Veenboer. Helpman steeg naar de zesde plaats, VVG is laatste.

The Knickerbockers speelde met 2-2 gelijk tegen laagvlieger CEC. TKB blijft vijfde in 3R.

Be Quick (zaterdag) won thuis met 2-1 van Omlandia. Remco Bolhuis opende de score voor de Ten Boersters. Na rust bezorgen Ermin Imelman en Christian Oranen Be Quick de winst. Be Quick steeg naar de tiende plaats, Omlandia is achtste.

Lagere klassen

FC Lewenborg blijft in 4E op koers om de tweede periodetitel te pakken. Lewenborg won thuis door twee doelpuntten van Wesley Smith met 2-1 van Holwierde en klom in de reguliere stand over de tegenstander heen. Lewenborg is derde.

De twee derby’s in 4E kenden hoge cijfers. Lycurgus won met 7-2 van Oosterparkers en HFC’15 – Mamio werd 4-0. Lycurgus is vierde, HFC vijfde, Oosterparkers zevende en Mamio achtste.