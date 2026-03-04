Ruim 300 Groningse kinderen willen junior klimaatcoach worden

Foto: Duurzaam Groningen

Ruim 300 kinderen uit de gemeente Groningen zijn deze week van start gegaan met het educatieprogramma Junior Klimaatcoach. Via school, scouting en met de bso gaan ze samen met hun ouders vier weken lang aan de slag voor het klimaat.

Kinderen van 7 t/m 12 jaar leren spelenderwijs wat ze kunnen doen voor een beter klimaat. Hiermee worden grote-mensen-thema’s als biodiversiteit, water, de impact van spullen en vervoer praktisch gemaakt.

Varkentje Rund (bekend van tv-programma Het Klokhuis) gaat in de rol van Junior Klimaatcoach vier weken lang met de kinderen praktische klimaatacties doen. Samen leren over planten en dieren en nadenken over hoe je op verschillende manieren van hier naar daar komt, of leren hoeveel goud er in oude mobieltjes zit. De kinderen kunnen ook meedoen aan een groot aantal klimaatacties, zoals lopend naar school gaan, tegels wippen en oud speelgoed opnieuw gebruiken.

Meedoen kost zo’n twintig minuten per week. Alle deelnemers krijgen materialen die hen op een leuke manier uitdagen. De leerkrachten krijgen een startpakket om de kinderen voor te bereiden. Na afloop krijgt elk kind een diploma Junior Klimaatcoach. Voor ieder kind dat meedoet plant de organisatie een boom.