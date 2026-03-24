RUG zoekt sprekers Gronings voor ontwikkeling nieuwe vertaaltechnologie

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is op zoek naar mensen die Gronings spreken. De universiteit vraagt sprekers om hun stem te doneren, zodat onderzoekers daarmee spraaktechnologie kunnen ontwikkelen voor het Gronings en andere Nedersaksische taalvarianten.

Deelnemers kunnen vanaf 31 maart eenvoudig vanuit huis meedoen via het platform proaten.nl. Via een telefoon, tablet of computer lezen deelnemers een aantal zinnen voor. Op die manier wordt op grote schaal spraakmateriaal verzameld, nodig om technologie te maken die gesproken Gronings kan herkennen en verwerken. Zo kan bijvoorbeeld live ondertiteling ontstaan of kan gesproken taal automatisch worden vertaald naar het Nederlands. Ook kan tekst worden omgezet naar gesproken Gronings.

Volgens de onderzoekers is er nu nog te weinig spraakdata beschikbaar om Nedersaksische talen goed automatisch vertaalbaar te maken. De technologie kan ook praktisch worden ingezet, bijvoorbeeld in de zorg. Zo kan het makkelijker worden om te begrijpen wat iemand bedoelt die Gronings spreekt.

Het project staat onder leiding van hoogleraar Martijn Wieling en wordt gefinancierd door meerdere provincies, waaronder Groningen. Naast het Gronings doen ook andere Nedersaksische varianten mee, zoals Drents, Twents, Stellingwerfs, Veluws en Achterhoeks.

Meedoen kan zonder een account. Maar wie wel een account aanmaakt, maakt kans op een prijs. Drie maanden lang wordt per taalvariant elke maand een bordspel verloot onder de meest actieve deelnemers.