Romano Postema ziet terugkeer bij FC niet zitten

Aanvaller Romano Postema ziet een terugkeer bij FC Groningen niet zitten. Dat laat de spits, die momenteel door de FC wordt verhuurd aan Emmen, weten in een openhartig interview in de Streekkrant. “Het is het steeds net niet bij Groningen.”

Postema vertrok in juli 2025 op huurbasis naar de Drentse stad en is daar aan een goed seizoen bezig. Tot nu toe wist hij het net negentien keer te vinden, waarmee hij de topscorerslijst in de divisie aanvoert. Toch staat Emmen momenteel op de dertiende plaats met 36 punten uit 30 wedstrijden. “Ik ga er nog wel een paar inleggen en dat zal ook heus nog punten opleveren”, blikt Postema vooruit. “Mogelijk geeft zelfs de tiende plaats al recht op de play-offs. We zijn de laatste tijd sterker, dus hoop ik op een mooi slot waarin we nog om iets kunnen spelen. Het kan gaan spoken op de Oude Meerdijk.”

Geen contact met de Euroborg

Ondanks zijn persoonlijke succes in Drenthe, lijkt de deur bij FC Groningen op een kier te staan die langzaam dichtvalt. Postema onthult dat er nauwelijks contact is met zijn eigenlijke werkgever. “Lukkien heeft me tijdens het begin van het seizoen nog een keertje geappt en daarna heb ik niet meer van Groningen gehoord. Of ze me nog volgen? Ik heb geen idee.”

De aanvaller voelt zich in Emmen thuis. “Het is FC Groningen in het klein. Het leeft enorm en heeft het karakter van een volksclub; de druk om te presteren is hoog.” Dat gevoel van vertrouwen mist hij in Groningen. “Ik ben iemand die erg goed gaat op vertrouwen en dan hoef ik niet eens per se basisspeler te zijn. Dat mis ik wel een beetje bij de FC.”

Hoop op buitenlands avontuur

Hoewel Postema loyaal blijft aan zijn contract, droomt hij hardop van een vertrek. “Als Groningen wil dat ik terugkom en er is geen andere club, dan zal ik weer alles geven. Dat weet de club en dat weet iedereen. Een terugkeer is echter niet waarschijnlijk.” Een langer verblijf in Drenthe zit er ook niet in. “Ik blijf ook niet in Emmen. Ik hoop op een mooi avontuur in het buitenland. Ergens waar de zon vaak schijnt. Nee, niet voor het geld. Een nieuwe uitdaging waar ik veel kan spelen, vertrouwen voel en dat kan doen wat ik het allermooist vind: doelpunten maken.”

Carrièreverloop

Romano Postema werd geboren in februari 2002 en doorliep de jeugdopleidingen van DIO Groningen en GVAV-Rapiditas voordat hij bij de FC terechtkwam. In 2019 tekende hij daar zijn eerste contract en debuteerde hij tegen Heracles Almelo. Na verhuurperiodes bij Den Bosch (2020-21) en Roda JC (2022-23) beleefde hij zijn meest memorabele moment op 12 maart 2022, toen hij als invaller met twee goals een 3-2 achterstand tegen NEC omboog in een 4-3 overwinning. In het seizoen 2023-24 was hij als een van de twee spitsen in het 4-4-2-systeem nog goed voor achttien treffers in het jaar van de promotie.