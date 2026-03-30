Ring-Zuid veilig na controle steenstrips: op drie plekken mankementen gevonden

Rijkswaterstaat heeft afgelopen wekend alle onderdoorgangen en tunnelbakken van de zuidelijke ringweg gecontroleerd. Een woordvoerder laat weten dat op drie plekken losse steenstrips zijn gevonden en verwijderd. De controles volgden nadat woensdag een plaat van de Julianabrug viel, die bijna een aantal roeiers raakte.

Woensdag werden meerdere gevelplaten met steenstrips van de Julianabrug gehaald. Dat noopte Rijkswaterstaat tot een controle van alle bouwsels van de zuidelijke ringweg waar de gevelplaten met steenstrips zijn gebruikt. Deze check van de ringweg begon vrijdagavond en was in de nacht van zaterdag op zondag klaar. Uit deze controle kwam naar voren dat ook bij viaducten over de Van Iddekingeweg en de Laan Corpus den Hoorn steenstrips loszaten. Volgens Rijkswaterstaat ging het daarbij niet om hele platen zoals bij de Julianabrug, maar om kleinere delen die niet goed vastzaten.

De wegbeheerder laat weten dat gevaar voor weggebruikers en voorbijgangers niet meer aan de orde is na de controle. Rijkswaterstaat start nu een nieuw onderzoek naar de oorzaak van de problemen met de platen. Daarbij moet ook duidelijk worden hoe de bekleding van de viaducten hersteld kan worden en wie daarvoor moet gaan betalen.