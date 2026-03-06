Rijksweg-West (N860) tussen Hoogezand en Stad acht weken deels dicht voor onderhoud

Een deel van de provinciale weg N860 (ook bekend als de Rijksweg-West) gaat vanaf maandag 16 maart dicht. Verkeer vanuit Hoogezand richting Groningen kan ruim acht weken niet langs het gedeelte tussen de rotonde bij Waterhuizen en de Westerbroeksterbrug.

De afsluiting is nodig voor onderhoud aan keerwanden langs de weg. Deze wanden staan langs het fietspad en bij verschillende woningen. Ze vangen het hoogteverschil op tussen het fietspad en de percelen ernaast. Op meerdere plekken zijn de wanden verzakt. Daardoor bestaat het risico dat ze in de toekomst bezwijken. Tijdens de werkzaamheden worden nieuwe grond- of stalen damwanden geplaatst. Ook wordt de afwatering verbeterd en wordt het bestaande leuningwerk vervangen.

De werkzaamheden beginnen maandag 16 maart om 06.00 uur en duren tot en met 13 mei. De planning kan veranderen als het weer tegenzit. Autoverkeer vanuit Hoogezand richting Groningen wordt omgeleid via de A7 en de Europaweg. Weggebruikers moeten rekening houden met maximaal vijftien minuten extra reistijd. Verkeer vanuit Groningen richting Hoogezand kan wel gebruik blijven maken van één rijstrook. Ook fietsers en scooters kunnen blijven doorrijden. Zij worden op een deel van het traject via de rijbaan geleid. Buslijn 76 tussen Groningen en Hoogezand rijdt tijdens de werkzaamheden een aangepaste route. De bushalte bij de rotonde Waterhuizen vervalt tijdelijk.