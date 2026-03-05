Rijksuniversiteit stelt vacaturestop in

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

Op de Rijksuniversiteit geldt vanaf komende maandag een vacaturestop. Bestaande contracten worden niet verlengd en er komen geen nieuwe vacatures en tijdelijke contracten. Dat meldt de UKrant.

Een en ander staat volgens de Ukrant in een vertrouwelijke mail van het college van bestuur aan een kleine groep leidinggevenden. Ook de inhuur van externen wordt aan banden gelegd. Wel mogen afspraken die de afgelopen tijd zijn gemaakt wel doorgaan.

De RUG kent formeel al een vacaturestop, maar daar zouden veel faculteiten zich niet aan hebben gehouden. Het bestuurscollege grijpt daarom in. Uitzonderingen zijn alleen nog mogelijk met expliciete goedkeuring van het college.

Het draait allemaal om geld: alle diensten en faculteiten kregen enkele jaren geleden te horen dat ze eind dit jaar uit de rode cijfers moeten zijn geraakt. Dat doel is, mede door de bezuinigingen van het vorige kabinet, niet gehaald. Bovendien is het aantal studenten afgenomen; daardoor krijgen de universiteiten minder inkomsten van de rijksoverheid. Daar komen nog de inflatie, de hoge energieprijzen en de loonsverhogingen bovenop.