Rijksstraatweg in Haren tijdelijk afgesloten na botsing

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Rijksstraatweg in Haren zijn zaterdag aan het einde van de middag twee personenauto’s met elkaar in botsing gekomen. Door het ongeval was de weg enige tijd volledig geblokkeerd.

Het ongeluk gebeurde rond 17.30 uur. “Door nog onbekende oorzaak kwamen de automobilisten met elkaar in botsing”, meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. Door de positie van de voertuigen na de aanrijding werd de weg afgesloten tussen de kruising met de Hertenlaan en de N860.

Behandeling

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Eén persoon raakte bij de botsing gewond”, aldus Wind. “Dit slachtoffer kon ter plaatse door ambulancepersoneel worden behandeld en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

De schade aan de voertuigen bleek mee te vallen, waardoor een bergingsbedrijf niet hoefde uit te rukken. Nadat de eerste hulp was verleend aan het slachtoffer, zijn de auto’s aan de kant gezet. Hierdoor kon het doorgaande verkeer op de Rijksstraatweg al snel weer worden hervat. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van de aanrijding.