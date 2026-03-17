Rijksambtenaren leggen op 14 april het werk neer, stakingsbijeenkomst in Groningen

Rijksambtenaren in heel Nederland leggen op dinsdag 14 april 24 uur het werk neer. De vakbonden voeren daarmee actie tegen de zogeheten nullijn: de maatregel waardoor rijksambtenaren dit jaar geen salarisverhoging krijgen. De bonden organiseren daarom onder meer een stakingsbijeenkomst in Groningen, hoogstwaarschijnlijk bij DUO in Stad.

Volgens de vakbonden is het oneerlijk dat de rijksambtenaren geen hoger loon krijgen en ook niet gecompenseerd worden voor stijgende prijzen. Daardoor gaan ongeveer 160.000 medewerkers er in koopkracht op achteruit.

“Andere groepen bij de overheid, zoals medewerkers van gemeenten, de politie en veiligheidsregio’s, kregen wel een loonsverhoging”, stellen vakbonden FNV, CNV, AC Rijksvakbonden en CMHF Overheid in de aankondiging van de stakingsdag. “De bonden vinden dat het kabinet te weinig waardering toont voor het werk van rijksambtenaren. Ondanks eerdere acties blijft het kabinet vasthouden aan de nullijn. Vooral uitvoeringsorganisaties worden hard geraakt. Dit zijn bijvoorbeeld DUO, Rijkswaterstaat en de Dienst Justitiële Inrichtingen. Daar is de werkdruk al hoog en zijn er personeelstekorten.”

Het is niet de eerste keer dat er in Groningen wordt gestaakt door rijksambtenaren tegen de nullijn. Bij DUO namen medewerkers een maand geleden twee keer allemaal tegelijkertijd pauze, waardoor de uitvoeringsdienst voor het onderwijs enige tijd volledig onbereikbaar was via de telefoon.