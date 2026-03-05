Richard Middel aangesteld als algemeen directeur van DCP

Foto: Jan Buwalda

Richard Middel is sinds 1 maart de nieuwe algemeen directeur van DCP Groningen. Middel volgt Lars Kiewiet op. Kiewiet leidde het bedrijf achttien jaar samen met Roland Gort.

Middel werkte de afgelopen jaren bij Groningen Seaports. Daarvoor had hij verschillende leidinggevende functies in het bedrijfsleven.

DCP helpt organisaties met het maken en gebruiken van labels, plastic passen en systemen voor scanning en tracking, zodat zij hun producten en processen beter kunnen herkennen, volgen en beheren.

In 2008 had DCP zes medewerkers. Inmiddels werken er bijna dertig mensen. DCP werkt vanuit Groningen voor klanten in heel Nederland.