Repaircafé Grunobuurt verhuist naar GoudGoed Paterswoldseweg

Het Repaircafé Grunobuurt verhuist naar kringloop GoudGoed aan de Paterswoldseweg. Niet alleen de locatie, maar ook de dag en tijd waarop het open is, verandert. Op dinsdag 24 maart wordt de nieuwe locatie feestelijk geopend.

Het Repaircafé zat sinds september 2024 in het Buurtcentrum Stadspark. Door de verhuizing komt de eerstvolgende bijeenkomst van 2 april daar te vervallen.

Bij een repaircafé kan iedereen een kapot apparaat of kapotte kleding gratis laten repareren. Daarnaast is het ook een ontmoetingsplek voor de buurt.

Vanaf eind maart kun je om de twee weken op dinsdagochtend terecht bij GoudGoed aan de Paterswoldseweg. De eerstvolgende data zijn dinsdag 24 maart en op dinsdag 7 april, van 10.00 tot 12.00 uur. Meer informatie is te vinden op de website Grunobuurt.nl.