Rechter zit Skaeve Huse niet meer in de weg

De gemeente Groningen stond in haar recht om de bouw van Skaeve Huse in Harkstede te laten doorgaan. Dat bepaalde de rechtbank Noord-Nederland eind vorige week in een proces rond de omgevingsvergunning voor de negen woonunits voor mensen met psychiatrische of justitiële problemen en ex-verslaafden aan de Hoofdweg, aangespannen door bezorgde omwonenden.

De komst van de Skaeve Huse zorgt al langere tijd voor onrust in Harkstede. Buurtbewoners vinden de locatie ongeschikt en denken dat de veiligheid en leefbaarheid van het dorp in het gedrang komen en stapten daarom naar de rechter. Volgens de actiegroep tegen de komst van de woonvorm kwam de gemeente afspraken niet na en is er te weinig rekening gehouden met omwonenden.

Recht: ‘Gemeente handelde binnen de regels, ontbreken draagvlaak geen goed argument’

Maar volgens de rechter heeft het college correct gehandeld en de belangen voldoende tegen elkaar afgewogen, ook al begrijpt de rechtbank de zorgen van de boze bewoners. De gemeente mocht de vergunning verlenen via een versnelde procedure. Volgens de rechtbank is geen sprake van een groot stedelijk project waarvoor een zwaardere procedure nodig is. Ook vormt het project geen belemmering voor toekomstige plannen in het gebied, zoals de aanleg van een nieuwe weg uit het Masterplan Meerstad. Die weg staat pas gepland na de periode van tien jaar waarin de woningen er staan.

De omwonenden voerden verder aan dat de locatie te dicht bij bestaande woningen ligt. Volgens hen zou minimaal honderd meter afstand moeten worden aangehouden. De rechtbank stelt dat dit geen harde norm is. De gemeente mocht hiervan afwijken, onder meer omdat de woningen op het perceel zo ver mogelijk van bestaande huizen worden geplaatst en er een wal en beplanting komen. Ook andere bezwaren over de geschiktheid van de locatie, zoals het ontbreken van een prikkelarme omgeving, worden door de rechtbank niet gevolgd. Volgens de rechter is voldoende onderbouwd dat de woonvorm hier mogelijk is.

De rechtbank vindt daarnaast dat de gemeente voldoende onderzoek heeft gedaan naar mogelijke overlast. In dat onderzoek zijn risico’s zoals geluid, veiligheid en gevoelens van onrust in kaart gebracht. Volgens de rechter zijn er genoeg maatregelen genomen om deze risico’s te beperken, zoals toezicht, begeleiding en een beheerder die op de locatie aanwezig is. Het ontbreken van draagvlak in de buurt is volgens de rechtbank geen reden om de vergunning te weigeren. De gemeente mag ook besluiten nemen waar niet iedereen het mee eens is, besloot de rechter. Omwonenden hadden ook alternatieve locaties aangedragen, maar de rechtbank oordeelt dat niet is aangetoond dat die locaties duidelijk beter zijn en minder bezwaren opleveren.

‘Bewoners genieten van rust en veiligheid’

Dat betekent dat de vergunning in stand blijft. Omwonenden vroegen, in afwachting van de uitspraak van vrijdag, eind november nog een voorlopige voorziening aan bij de rechtbank om bouw van de Skaeve Huse tegen te laten houden. Daar ging destijds meteen een streep door bij de rechtbank, waardoor de bouw werd voortgezet en inmiddels is afgerond.

Het gemeentebestuur laat dinsdag desalniettemin aan de raad weten tevreden te zijn met de uitspraak: “Als college zijn wij blij dat ons doorlopen proces standhoudt omdat hiermee woonruimte mogelijk wordt gemaakt voor mensen die dat nodig hebben. De bewoners van Skaeve Huse zijn inmiddels allemaal redelijk geland en genieten vooral van hun rust en eigen veiligheid. Klachten of meldingen zijn tot nu toe niet noemenswaardig. Dat is fijn en proberen we uiteraard zo te houden.”