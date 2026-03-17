Rechter stelt harddraversclub in gelijk: ondertekenaars omstreden contract vertrek Stadspark worden onder ede verhoord

De drie ondertekenaars van het contract waarmee de harddraversvereniging afstand deed van het ‘eeuwigdurend recht’ op het gebruik van de drafbaan in het Stadspark worden dit voorjaar onder ede verhoord. Daarmee stelt de rechtbank de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging in het gelijk.

“Wij zijn altijd optimistisch geweest in deze zaak”, reageert Peter Delis van de KHRV op de beslissing van de rechter. “De rechtbank ziet nu voldoende aanleiding om de mensen wiens handtekening onder het contract staat, onder ede te horen.”

Contract

De kern van de zaak draait om een overeenkomst uit 2004. Volgens dit document zou de drafsportvereniging destijds afstand hebben gedaan van haar recht om voor altijd paardensport te bedrijven in het Stadspark. Jarenlang stelde de gemeente dat het originele document onvindbaar of zelfs vernietigd was, tot het in 2013 plotseling opdook, precies op het moment dat de gemeente de drafbaan wilde omvormen tot evenemententerrein. Daarna raakte het opnieuw zoek, om onlangs weer boven water te komen.

De KHRV gelooft niet in toeval. “Onze theorie is dat het document pas in 2013 is gefabriceerd”, stelt Delis. De vereniging voert daarvoor een aantal argumenten aan. Zo bevat het contract een handtekening van een persoon die zegt nooit getekend te hebben. Ook kent hij de persoon niet die namens de gemeente getekend heeft. Bovendien staan er in de naam van de persoon, die op het contract staat, spelfouten. Daarnaast was deze persoon in 2004 weliswaar actief binnen de drafbaanvereniging, maar had hij geen functie als voorzitter of secretaris. Ook de naam van de tweede persoon die op het contract staat namens de drafbaanvereniging is niet juist geschreven.

‘Onderste steen boven’

Ook in de Groningse politiek wordt de uitspraak met belangstelling gevolgd. Stadspartij 100% voor Groningen bemoeit zich al jaren intensief met het dossier en reageert verrast maar tevreden. “De rechter heeft heel zorgvuldig geluisterd en deze uitkomst is winst”, zegt raadslid Yaneth Menger. “Wat ons betreft moet nu de onderste steen boven komen over de betrouwbaarheid van het gemeentelijk archiefbeheer en de transparantie van het bestuur.”

De Stadspartij stelde eerder al kritische vragen over de geheimhouding rond het originele contract. Het college weigert het stuk openbaar te delen, terwijl de inhoud volgens datzelfde college identiek zou zijn aan de kopie die al jaren circuleert. Een paradox waar de partij geen genoegen mee neemt.

Strijd nog niet gestreden

Ondanks de euforie bij de KHRV, benadrukt Delis dat de strijd nog niet gestreden is. “Met deze uitspraak hebben we juridisch gezien nog niets gewonnen, maar de rechter zegt hiermee wel dat ons verhaal geen totale onzin is. De heren mogen nu onder ede gaan uitleggen hoe het precies zit.”

Wat de KHRV betreft is dit de voorfase van een bodemprocedure die men wil gaan starten. Delis: “Maar nogmaals: formeel zegt deze uitspraak niets.” Mocht de rechter uiteindelijk oordelen dat het contract inderdaad niet rechtsgeldig is en de KHRV nog altijd over het eeuwigdurend recht beschikt, dan heeft de vereniging een duidelijk doel voor ogen: het asfalt van de baan laten slopen en de paardensport terugbrengen naar het Stadspark.