Ramadan duurt een dag langer, Shawwal-maan niet waargenomen: Suikerfeest wordt vrijdag gevierd

Het Suikerfeest (Eid al-Fitr) begint dit jaar op vrijdag. Omdat de nieuwe maan woensdagavond niet is waargenomen in Saudi-Arabië, wordt de vastenmaand ramadan met een dag verlengd. Dit betekent dat moslims ook op donderdag nog vasten.

Het einde van de ramadan is, net als het begin, afhankelijk van de astronomie. Specifiek gaat het om de Shawwal-maan: de eerste waarneming van de maansikkel die de tiende maand van de islamitische kalender inluidt. Omdat de maan woensdagavond nog niet zichtbaar was, wordt de dertigste dag van de ramadan volgemaakt.

Hoewel de start van de ramadan dit jaar niet voor iedereen op hetzelfde moment viel, is er over het einde geen twijfel. “Het Suikerfeest zal vrijdag gezamenlijk gevierd worden”, vertelt een woordvoerder van moskee Al-Rahma aan de Travertijnstraat.

Het verschil van de start van de vastenmaand had te maken met verschillende tradities. “De Turkse gemeenschap werkt vaak met een vastgelegde kalender en begon op donderdag, terwijl wij op woensdag zijn begonnen op basis van de maanwaarneming in Arabische landen. Maar het feest vieren we nu wel op hetzelfde moment.”

Maand van bezinning

De ramadan is de negende maand van de islamitische maankalender en staat in het teken van gebed, zelfreflectie en liefdadigheid. Gedurende deze periode onthouden volwassen moslims zich tussen dageraad en zonsondergang van eten, drinken en roken. Omdat het maanjaar korter is dan de zonnekalender (ongeveer 355 dagen), schuift de ramadan elk jaar zo’n tien tot elf dagen naar voren.

Het Suikerfeest duurt drie dagen en staat in het teken van dankbaarheid. Het is een tijd van familiebezoek, uitgebreide maaltijden, nieuwe kleding en cadeautjes voor kinderen. In de moskee aan de Travertijnstraat wordt vrijdag een grote groepen gelovigen verwacht voor het gezamenlijke gebed, waarna het feestelijke gedeelte losbarst.