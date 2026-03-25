Raad van State: bouw Project Q in De Wijert mag doorgaan na aanpassing parkeerplannen

De Raad van State heeft groen licht gegeven voor de bouw Project Q, een nieuw complex met 138 seniorenappartementen op de hoek van de Queridolaan en de Van Ketwich Verschuurlaan. Wel stelt de hoogste bestuursrechter extra eisen aan de bouwplannen, voordat de eerst schop de grond in mag.

Omwonenden maakten bezwaar tegen de plannen, omdat ze bang zijn voor parkeerproblemen in de buurt. Volgens de bzwarende omwonenden worden er bij de woontoren te weinig parkeerplaatsen gebouwd, waardoor bewoners van de nieuwe appartementen hun auto elders in de buurt moeten stallen.

Strengere afspraken en meer parkeerplek

De Raad van State ging daar deels in mee. De bestuursrechter beplaade woensdagmiddag dat het aantal parkeerplaatsen omhoog moet. In plaats van 105 moeten er 115 plekken worden aangelegd. Dat is ook het aantal dat de gemeente Groningen al wilde, maar door een fout niet goed in het bestemmingsplan had gezet.

Daarnaast moet stichting Querido strengere afspraken maken met bewoners. In de huurcontracten moet duidelijk staan dat huurders zonder eigen parkeerplaats hun auto niet bij of in de buurt van het gebouw mogen parkeren.

Volgens het plan kunnen bewoners van maximaal 69 appartementen een parkeerplek huren. De overige bewoners moeten zich anders verplaatsen, bijvoorbeeld te voet, met de fiets, het openbaar vervoer of een deelauto. Als zij toch een auto hebben, mogen die niet in de directe omgeving van het complex staan.

Bouw mag starten na aanpassingen

De woontoren met 138 appartementen voor senioren moet worden gebouwd op de plek waar eerder een laboratorium stond. Met deze aanpassingen ziet de Raad van State geen verdere problemen. Als de plannen worden aangepast, kan de bouw van Project Q van start gaan.