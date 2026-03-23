PVV wil alsnog aangifte na verstoring Statenvergadering door Extinction Rebellion in provinciehuis

De PVV in Provinciale Staten van Groningen wil dat de provincie alsnog aangifte doet na een actie van Extinction Rebellion (XR) tijdens een Statenvergadering in het Provinciehuis aan het Martinikerkhof. Tijdens een vergadering van begin deze maand verstoorden activisten de orde met onder meer spandoeken en een megafoon. Volgens PVV-fractievoorzitter Ton van Kesteren is het onacceptabel dat Statenleden de zaal moesten verlaten terwijl actievoerders zonder gevolgen konden vertrekken.

De actie van XR vond op 4 maart plaats in de Statenzaal en tijdens een schorsing in het Atrium en op de publieke tribune, waarin de actievoerders opriepen de kolencentrale in de Eemshaven te sluiten. Dat deden ze omdat ze al een jaar lang niks hoorden van de provincie, ondanks dat ze een brief hadden gestuurd. Volgens Van Kesteren hebben verschillende Statenleden, bezoekers en gasten aangegeven dat zij de situatie als onveilig en intimiderend hebben ervaren.

Het college besloot geen aangifte te doen van huisvredebreuk. De PVV wil dat dit alsnog gebeurt, want volgens de partij is het onacceptabel dat Statenleden de zaal moesten verlaten terwijl actievoerders zonder gevolgen konden vertrekken. De partij vreest dat het uitblijven van aangifte en handhaving leidt tot verdere escalatie van acties. Volgens Van Kesteren was dat de afgelopemn tijd al te zien in Stad, nadat het ING-kantoor op het Hereplein en kledingwinkels in de Herestraat werden beklad met een olieachtige substantie. Ook zouden medewerkers zijn geïntimideerd en bedreigd.

De PVV denkt ook dat sommige Statenleden mogelijk op de hoogte waren of zelfs betrokken waren bij de actie. “Is het, in het belang van de integriteit van het openbaar bestuur, wenselijk is dat eventuele functies, lidmaatschappen of betrokkenheid van Statenleden bij actiegroepen die politieke acties organiseren rond het provinciehuis transparant zijn?”, vraagt Van Kesteren aan het provinciebestuur.

Daarnaast stelt de partij vragen over de veiligheid in het provinciehuis, omdat de activisten het gebouw zo konden betreden en de vergadering verstoren. De PVV wil weten of de veiligheid van Statenleden, medewerkers en bezoekers voldoende is gewaarborgd. De partij wil ten slotte weten welke maatregelen nodig zijn om herhaling te voorkomen.