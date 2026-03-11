PVV stelt vragen over leuzen bij synagoge tijdens Feminist March in Groningen

“There is only one solution, Intifada, Revolution” en “Jallah, Jallah Intifada”. Mag je dat roepen tijdens een demonstratie, recht voor de deur van bijvoorbeeld de synagoge aan de Folkingestraat? De PVV-fractie in de gemeenteraad vindt het ongepast en vraagt zich zelfs af of er juridisch iets aan te doen valt.

De PVV-fractie in de gemeenteraad van Groningen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over wat er gebeurde tijdens de Feminist March in de binnenstad van afgelopen zondag. Tijdens de demonstratie werden bij de synagoge aan de Folkingestraat, zo blijkt volgens de fractie uit waarnemingen en videobeelden, dergelijke leuzen geroepen.

Volgens de partij was het opvallend dat deze leuzen niet op de officiële “chant lists” stonden die de organisatie vooraf via sociale media had gedeeld. Die lijsten bevatten vooral sociaal-georiënteerde slogans. De radicalere leuzen werden pas tijdens de demonstratie bij de synagoge geroepen, benadrukt de PVV.

Het roepen van de leuzen bij een synagoge is ernstig, vindt de raadsfractie. De term “Intifada” wordt volgens de partij vaak gekoppeld aan gewelddadige opstanden en perioden van terroristisch geweld tegen Israëlische burgers. Het gebruik van deze leuzen bij een plek die belangrijk is voor de Joodse gemeenschap kan volgens fractievoorzitter Kelly Blauw intimiderend en bedreigend overkomen:

“Demonstreren mag in Groningen, maar oproepen tot een intifada voor de deur van een synagoge is voor ons een grens die niet overschreden mag worden. De Joodse gemeenschap moet zich veilig kunnen voelen in onze stad.”

De fractie vraagt het college onder andere of de gemeente en politie vooraf op de hoogte waren van de leuzen, of de route langs de synagoge bewust is gekozen, en of wordt onderzocht of mogelijk strafbare uitingen zoals opruiing of aanzetten tot geweld hebben plaatsgevonden. Ook wil de PVV weten welke maatregelen genomen kunnen worden om te voorkomen dat dit bij toekomstige demonstraties opnieuw gebeurt.