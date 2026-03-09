PVV en VOLT over statushouders en het woningtekort | Grote Markt 1

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart in aantocht start OOG met een nieuwe reeks van de videopodcast Grote Markt 1. In zeven afleveringen gaan telkens twee lijsttrekkers met elkaar in debat over de toekomst van Groningen. Hoewel alle deelnemende partijen hiervoor zijn uitgenodigd, doet Forum voor Democratie niet mee aan de reeks; de partij laat aan OOG weten zich tijdens deze campagne te willen focussen op andere elementen.

In elke aflevering reageren de kandidaten op vijf korte stellingen en geven zij hun visie op wat momenteel het grootste probleem van de gemeente is. De presentatie is in handen van Annelies van Santen en politiek verslaggever Ecco van Oosterhout.

In deze aflevering schuiven Robin Twickler (Volt) en Kelly Blaauw (PVV) aan tafel. Twickler is lijsttrekker voor Volt, Blaauw zit al in de gemeenteraad voor de PVV. Aan de hand van stellingen spreken zij onder meer over de vraag of auto’s meer plaats moeten maken voor fietsers en voetgangers en of het Stadsstrand en DOT behouden moeten blijven, ook als dat woningbouwplannen vertraagt. Ook komen een mogelijke verhuizing van de dagopvang voor dak- en thuislozen naar de Nieuwe Boteringestraat, meer zeggenschap voor bewoners over kunstwerken in hun buurt en de komst van een nieuw muziekcentrum aan bod. Daarnaast gaan Twickler en Blaauw met elkaar in debat over voorrang voor statushouders op de woningmarkt en de vraag of er in de binnenstad preventief gefouilleerd mag worden.