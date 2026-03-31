Provincie staakt baggeren Reitdiep na bezwaren; nieuw project in de maak

Foto via Provincie Groningen

De provincie Groningen stopt definitief met het huidige baggerproject in het Reitdiep. Gedeputeerde Staten hebben besloten het project in onvoltooide staat te beëindigen. Dat betekent dat er geen slib meer gestort wordt in de putten van het Lauwersmeer en dat de vaarweg voorlopig niet volledig wordt uitgebaggerd.

Het project lag sinds juli vorig jaar al stil na felle kritiek en juridische procedures van natuurorganisaties. Hoewel de provincie aanvankelijk hoopte de werkzaamheden te kunnen hervatten, blijkt de weg naar nieuwe vergunningen te onzeker, tijdrovend en kostbaar.

Onzekerheid over natuureffecten

De kern van het probleem ligt in het Natura 2000-gebied van het Lauwersmeer. Natuurverenigingen en omwonenden maakten zich grote zorgen over de effecten van het storten van baggerslib op de waterkwaliteit en de ecologie. De provincie erkent nu dat de impact op de natuur onvoldoende onderbouwd was.

“Het is onzeker of aanvullend specialistisch onderzoek alle vragen zou kunnen beantwoorden en de zorgen zou wegnemen”, schrijft de provincie. Omdat nieuwe wet- en regelgeving bovendien strengere eisen stelt, zou er een enorm onderzoekstraject nodig zijn zonder garantie op een positieve uitloop. De lopende bezwaarprocedure bij de rechter wordt door dit besluit waarschijnlijk overbodig; de provincie trekt de omgevingsvergunning voor het gebruik van de putten in.

Elektrisch paradepaardje strandt

Het project begon vorig jaar april nog vol ambitie. Het Reitdiep zou over een lengte van dertig kilometer worden aangepakt met een primeur voor Nederland: een volledig emissieloze vloot. Elektrische schepen en vrachtwagens moesten zorgen voor een duurzame uitvoering van het onderhoud, dat nodig is voor de doorstroming en om wateroverlast te voorkomen. Van de geplande 130.000 kubieke meter slib is echter een aanzienlijk deel nog niet verwijderd.

Hoe nu verder?

Ondanks het stopzetten van dit specifieke project, moet het Reitdiep op termijn wel worden onderhouden. De provincie benadrukt dat er voor de scheepvaart op de korte termijn geen problemen worden verwacht, omdat onderhoud altijd ruim van tevoren wordt gepland.

Om de vaarweg alsnog volledig op diepte te krijgen, moet er een compleet nieuw project worden opgestart. Daarbij zal de provincie op zoek moeten naar alternatieve locaties voor de afvoer van het slib, aangezien het Lauwersmeer nu definitief van de baan is als stortplaats.