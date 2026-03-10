Provinciale subsidie beschikbaar voor plannen die het Groningse landschap groener maken

Organisaties in de provincie Groningen kunnen vanaf 10 maart geld aanvragen voor plannen die het landschap mooier en groener maken.

Het gaat om de subsidie ‘Landschapswerkplaats’, waarvoor in de eerste ronde 3,4 miljoen euro beschikbaar is gesteld. Dat geld wordt wel verdeeld over verschillende gebieden in de provincie. Zo is voor de regio waar onze gemeente in ligt slechts een klein deel van het geld beschikbaar, zo’n 186.000 euro.

De subsidie is voor stichtingen, verenigingen en overheden in Groningen. Per project kan er tussen de 10.000 en 25.000 euro worden aangevraagd voor bijvoorbeeld kano-, sloep- en suproutes, het herstel van diepen en maren, en het aanleggen of verbeteren van wandel- en ruiterpaden. Ook kunnen organisaties geld krijgen voor het planten van bomen en struiken. Dat kan in het buitengebied, in dorpen en wijken en op (boeren)erven.

De regeling komt uit het project Toukomst van het Nationaal Programma Groningen. In 2020 konden inwoners ideeën indienen voor de toekomst van de provincie. Veel van die ideeën gingen over natuur en landschap. Aanvragen kan tot 1 oktober 2026. De subsidie wordt ook de komende jaren voortgezet: tot en met 2028 is er in totaal 10 miljoen euro voor deze subsidie.

Meer informatie over de subsidie en de aanvraagvoorwaarden vind je op de website van de provincie Groningen.