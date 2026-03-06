Protest tegen komst PVV-leider Wilders op Grote Markt

European Union 2015 - Source EP Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Onder het mom “Zeg nee tegen Wilders” wordt er zaterdag op de Grote Markt gedemonstreerd tegen de komst van de PVV-leider. Wilders is op verkiezingscampagne in Groningen.

De organisatoren noemen Geert Wilders een ‘fascist’ en roepen op tot ‘liefde en medemenselijkheid’.

Wilders noemt de demonstranten op zijn beurt ‘gevaarlijke gekken waar niemand op zit te wachten’. Hij wil met rust gelaten worden en campagne voeren in Groningen.

Zowel Wilders als de demonstranten zijn om 13.00 uur op de Grote Markt.