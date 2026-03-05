Prijzen aan de pomp gestegen: ‘Ik ga naar Duitsland als het nog duurder wordt’

Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de benzineprijzen de afgelopen dagen gestegen. Bij het tankstation van de Makro kiezen sommige automobilisten ervoor om nog snel te tanken voordat de prijs verder oploopt.

Een man die zijn auto vult zegt: ”Valt nu nog wel mee, maar ik hoor dat de prijs weer omhooggaat, daarom kom ik even tanken.” Een andere automobilist merkt op dat de prijs volgens hem al is gestegen. ”Het is al 20 cent duurder geworden geloof ik. Dus ik dacht ik tank nog maar even. Hij is nog niet leeg, maar alles is meegenomen nu.”

Voor anderen beginnen de kosten echt te drukken. Een vrouw zegt: ”Dit is niet meer te betalen tegenwoordig, maar de werkgever verwacht wel dat je gewoon op het werk komt.”

Een andere man haalt zijn schouders op. ”Ik heb al gelezen dat het misschien naar de drie euro gaat, maar dat zien we dan wel weer. Lekker weer komt eraan, dan maar op de fiets.”

Door de geopolitieke spanningen blijven de brandstofprijzen voorlopig onzeker.