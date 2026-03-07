Praedinius wint prijs voor beste speech; Winkler Prins winnaar voorronde ‘De Stem van Jong Nederland’

Jongeren in debat met Dries Zwart van Partij voor het Noorden. Foto: Het Debatbureau

Het Praedinius Gymnasium heeft vrijdag de prijs voor de beste speech gewonnen tijdens de voorronde van ‘De Stem van Jong Nederland’. De voorronde zelf werd uiteindelijk gewonnen door openbare scholengemeenschap Winkler Prins uit Veendam.

De voorronde vond plaats in het Provinciehuis in Groningen. In totaal streden vijf scholen om de winst. De dag werd geopend door gedeputeerde Pascal Roemers (PvdA), waarna de scholieren de strijd met elkaar aangingen. Het team van de Winkler Prins won de voorronde vanwege hun sterke teamwork, goede improvisatie en stevige argumentatie. Met deze prestatie dwingt het team een plek af in de achtste finale, die op vrijdag 13 maart aanstaande wordt gehouden.

Praedinius Gymnasium

De tweede prijs ging naar het Maartenscollege uit Haren. Ook het Praedinius Gymnasium uit de stad gaat door in het landelijke traject; zij maken specifiek kans op de prijs voor de beste speech van Nederland.

Aan het eind van het programma gingen de vier beste debaters van de dag (Deniz, Thomas, Luka en Aadhirai) in debat met Statenlid Dries Zwart van de Partij voor het Noorden. Zij bogen zich over de prikkelende stelling: ‘De stem van jongeren moet zwaarder tellen in de verkiezingsuitslag’.

Op weg naar Rotterdam

De scholen die doorgaan, maken kans op een plek in de landelijke finale die op 11 april wordt gehouden in Rotterdam. De Stem van Jong Nederland is het grootste debat- en speechproject van het land. Zo’n tweehonderd middelbare scholen uit alle provincies doen mee aan de voorrondes tussen januari en maart.

Dit geeft in totaal zo’n tweeduizend scholieren de kans om hun vaardigheden in debatteren en speechen te ontwikkelen. Het project, dat voortkomt uit de bekende wedstrijd ‘Op weg naar Het Lagerhuis’, geeft jongeren een landelijk podium om hun stem te laten horen. De competitie werd afgelopen najaar feestelijk gelanceerd in Den Haag.