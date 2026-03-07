Politieke zorgen over afsluiting tunnel Euroborg bij wedstrijd tegen Ajax: “Mogelijke verkeersveiligheidsrisico’s”

Foto: Arend Jan Wonink

Rondom de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax, die zaterdagmiddag wordt gespeeld, zijn zorgen ontstaan over de bereikbaarheid van het stadion. De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen is ongerust over het afsluiten van de voetgangerstunnel naar parkeerplaats P3 en heeft hierover vragen gesteld aan het college.

FC Groningen communiceerde eerder deze week dat supporters die op P3 parkeren na de wedstrijd geen gebruik kunnen maken van de tunnel aan de achterzijde van het stadion. Zij moeten omlopen via de Boumaboulevard en de Europaweg. Volgens raadslid Niels Hilboesen (Stadspartij 100% voor Groningen) levert dit onveilige situaties op.

Drukke verkeersader

“De zorg is dat door het afsluiten van de tunnel supportersstromen zich verplaatsen richting de Europaweg”, schrijft Hilboesen in zijn brief aan het college. De Europaweg is een drukke verkeersader waar het rondom wedstrijden volgens de politicus nu al onoverzichtelijk is. Door de afsluiting zouden voetgangers en autoverkeer elkaar nog meer in de weg gaan zitten op het kruispunt bij de Boumaboulevard.

Naast de tunnel zet de partij ook vraagtekens bij het plaatsen van extra hekwerken op de promenade van het stadion. Volgens het raadslid beperkt dit de looproutes voor supporters verder en draagt het niet bij aan een gastvrije omgeving.

Vragen aan het college

De Stadspartij wil van het college weten wie het besluit heeft genomen om de tunnel te sluiten en welke veiligheidsanalyse hieraan ten grondslag ligt. Ook vraagt de partij of er extra maatregelen worden genomen, zoals de inzet van verkeersregelaars, om de veiligheid op de Europaweg te waarborgen. Hoewel schriftelijke vragen normaal weken op een antwoord wachten, vraagt Hilboesen vanwege de directe veiligheidsrisico’s om een snelle reactie.

FC Groningen speelt zaterdagmiddag om 16.30 uur tegen Ajax. Supporters die op P3 parkeren, krijgen het dringende advies om na afloop via de voorzijde van het stadion richting de Europaweg te lopen om daar de oversteek te maken.